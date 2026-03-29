Alianza Lima podría recibir un millonario monto si Viscarra va al Mundial

El club peruano podría beneficiarse económicamente si el arquero boliviano disputa la Copa del Mundo 2026 con la Verde
29/03/2026 11:05
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La posibilidad de que Bolivia clasifique al Mundial 2026 no solo ilusiona a los hinchas, sino que también podría generar importantes ingresos para Alianza Lima. En caso de que Guillermo Viscarra sea parte del torneo, su club recibiría una compensación económica por parte de la FIFA.
La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, mantiene viva la ilusión mundialista tras vencer 2-1 a Surinam en el repechaje. En ese encuentro, Viscarra fue clave con intervenciones determinantes, incluyendo una atajada con el rostro que evitó el empate rival.
Los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros aseguraron el triunfo de la Verde, que ahora se encuentra a un paso de volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas.
El propio Viscarra expresó su entusiasmo en redes sociales tras el partido:
“Vamos, mi Bolivia. Un paso más. Siempre con Dios por delante”, reflejando el buen ambiente dentro del plantel. Además, en zona mixta destacó el esfuerzo colectivo: “Dejamos la vida por nuestro país, por la familia y la gente. Nos falta un pasito más”.
De lograr la clasificación, Bolivia integraría un grupo exigente junto a Francia, Noruega y Senegal, lo que aumentaría el reto deportivo, pero también la visibilidad internacional de sus jugadores y clubes vinculados.
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