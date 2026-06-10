¡El Mundial 2026 arranca con reglas más estrictas! La FIFA y la IFAB presentan un reglamento con mayor intervención del VAR, límite a las demoras y sanciones más duras para jugadores y técnicos.
10/06/2026 15:43
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El fútbol mundial estrena este jueves un Mundial histórico en México, con la primera acción en el Estadio Azteca: México vs Sudáfrica. Pero más allá de los goles y el espectáculo, la Copa del Mundo 2026 llega con cambios significativos en el reglamento, impulsados por la IFAB, que buscan mejorar el ritmo de juego, reducir demoras y sancionar con mayor dureza las conductas antideportivas.
Novedades más llamativas:
VAR con más poder
El VAR tendrá un margen mucho mayor de intervención:
Según la FIFA, estas medidas buscan “combatir la discriminación, reducir pérdidas de tiempo y mejorar la experiencia de jugadores y espectadores”.
Con estos cambios, cada minuto en el Mundial 2026 contará más que nunca, y los equipos deberán adaptarse a reglas que combinan disciplina, velocidad y control tecnológico. Los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos enfrentan un torneo donde el error ya no tiene margen de escape, y cada acción puede ser revisada al detalle.
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