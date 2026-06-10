El fútbol mundial estrena este jueves un Mundial histórico en México, con la primera acción en el Estadio Azteca: México vs Sudáfrica. Pero más allá de los goles y el espectáculo, la Copa del Mundo 2026 llega con cambios significativos en el reglamento, impulsados por la IFAB, que buscan mejorar el ritmo de juego, reducir demoras y sancionar con mayor dureza las conductas antideportivas.

Novedades más llamativas:

Sanciones más estrictas: Taparse la boca para hablar con un rival en una situación de confrontación será considerada conducta antideportiva grave y podrá derivar en expulsión directa . También se endurecen las medidas contra protestas: jugadores, entrenadores o técnicos que abandonen el campo o inciten a hacerlo podrían recibir tarjeta roja.

Taparse la boca para hablar con un rival en una situación de confrontación será considerada conducta antideportiva grave y podrá derivar en . También se endurecen las medidas contra protestas: jugadores, entrenadores o técnicos que abandonen el campo o inciten a hacerlo podrían recibir tarjeta roja. Ritmo de juego más ágil: Se establece un límite de cinco segundos para ejecutar saques de esquina, lateral o de fondo. Si no se cumple, la acción pasará a favor del rival.

Se establece un para ejecutar saques de esquina, lateral o de fondo. Si no se cumple, la acción pasará a favor del rival. Sustituciones más rápidas: El jugador reemplazado tendrá solo 10 segundos para abandonar el terreno. Si excede ese tiempo, el que entra deberá esperar la siguiente interrupción, dejando a su equipo temporalmente con un jugador menos.

El jugador reemplazado tendrá para abandonar el terreno. Si excede ese tiempo, el que entra deberá esperar la siguiente interrupción, dejando a su equipo temporalmente con un jugador menos. Lesiones bajo control: Los jugadores que reciban atención médica deberán salir del campo durante un minuto desde la reanudación del juego, salvo excepciones específicas.

VAR con más poder

El VAR tendrá un margen mucho mayor de intervención:

Revisión de segundas amarillas

Corrección de tarjetas a jugadores equivocados

Modificación de decisiones en tiros de esquina concedidos incorrectamente

Según la FIFA, estas medidas buscan “combatir la discriminación, reducir pérdidas de tiempo y mejorar la experiencia de jugadores y espectadores”.

Con estos cambios, cada minuto en el Mundial 2026 contará más que nunca, y los equipos deberán adaptarse a reglas que combinan disciplina, velocidad y control tecnológico. Los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos enfrentan un torneo donde el error ya no tiene margen de escape, y cada acción puede ser revisada al detalle.

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