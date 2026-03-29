Del Domingo de Ramos a la Pascua: conozca las actividades que marcan la Semana Santa

Bolivia dio inicio este domingo 29 de marzo a las celebraciones de la Semana Santa 2026, una de las festividades religiosas más importantes del calendario cristiano, que se extenderá hasta el 5 de abril con actividades litúrgicas, procesiones, tradiciones gastronómicas y eventos culturales en todas las regiones del país.

La celebración, organizada por la Iglesia Católica en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, incluye la bendición de palmas, la visita a los templos, el viacrucis, las procesiones del Santo Sepulcro, la vigilia pascual y las misas de resurrección.

Actividades principales de Semana SantaLa Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos, jornada en la que se realiza la bendición de palmas y procesiones que recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén, celebradas en catedrales y parroquias de todo el país.

El Jueves Santo se realizará la Cena del Señor y el tradicional lavatorio de pies, además de la visita a los siete templos durante la noche, una de las tradiciones más arraigadas en Bolivia.

El Viernes Santo, considerado el día de mayor recogimiento, se llevarán a cabo los viacrucis, el sermón de las siete palabras y las solemnes procesiones del Santo Sepulcro en distintas ciudades. Tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo son feriados nacionales, lo que también impulsa el turismo interno.

Las celebraciones continuarán con la Vigilia Pascual el Sábado Santo y concluirán con las misas de Domingo de Resurrección, que simbolizan la resurrección de Cristo.

Actividades en Santa Cruz

En Santa Cruz de la Sierra, la Basílica Menor de San Lorenzo organizó un amplio programa litúrgico que incluye la obra teatral “La Pasión de Jesucristo”, misas, confesiones y celebraciones especiales.

El Viernes Santo se realizará la meditación de las siete palabras, la celebración de la Pasión de Cristo y la tradicional procesión del Santo Sepulcro por las calles céntricas. Las actividades culminarán con la Vigilia Pascual y las misas de Domingo de Resurrección.

Celebraciones en La Paz

En La Paz, las celebraciones centrales se desarrollan en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz, donde se realizará la Vigilia Pascual el sábado por la noche y el Domingo de Resurrección se celebrarán eucaristías y la procesión de Pascua desde tempranas horas.

Cochabamba y el viacrucis al Cristo de la Concordia

En Cochabamba, la Arquidiócesis organizó procesiones, misas y el tradicional Vía Crucis al Cristo de la Concordia, una de las actividades más representativas del país durante el Viernes Santo. También se realizará la procesión del Santo Sepulcro, la vigilia pascual y las misas de resurrección.

Celebraciones en Sucre y Potosí

En Sucre, las actividades incluyen procesiones desde la parroquia de San Lázaro, eucaristías, la celebración de la Pasión del Señor y la procesión del Santo Sepulcro.

Mientras que en Potosí, la Basílica Catedral de Potosí también programó misas, la Misa Crismal y las celebraciones del Jueves y Viernes Santo.

Tradiciones y gastronomía

Durante la Semana Santa en Bolivia también se mantienen tradiciones como el consumo de 12 platos sin carne roja, especialmente el Viernes Santo, cuando las familias preparan pescado, sopa de camarones, arroz con leche y otros alimentos típicos.

Además, destinos religiosos como Copacabana reciben peregrinaciones y visitantes durante esta semana, convirtiéndose en uno de los principales centros de turismo religioso del país.



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