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Red Uno transmitirá en vivo la Misa de Domingo de Ramos desde la Catedral de Santa Cruz

Conozca los detalles de la transmisión que marcará el inicio de la Semana Santa 2026.

Ximena Rodriguez

27/03/2026 19:25

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Red Uno de Bolivia se prepara para llevar a todo el país la transmisión exclusiva de la Misa de Domingo de Ramos, marcando el inicio oficial de las celebraciones de Semana Santa. El evento central tendrá lugar en el Atrio de la Catedral Metropolitana de Santa Cruz y será difundido en vivo a partir de las 07:00 horas.

Es así que la audiencia está invitada a sintonizar nuestra señal televisiva o conectarse a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Esta cobertura especial busca unir a las familias bolivianas en un momento de reflexión y encuentro espiritual desde la comodidad de sus hogares.

La ceremonia contará con una logística técnica de alto nivel para capturar cada detalle de la bendición de las palmas y la liturgia solemne. Los usuarios podrán seguir el minuto a minuto de la celebración mediante nuestras cuentas oficiales en YouTube, Facebook y TikTok bajo el usuario @redunotv.

Mira la programación en Red Uno Play

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