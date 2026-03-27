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Todo listo para el Domingo de Ramos: conozca los horarios en la Catedral

La Iglesia Católica dio a conocer los horarios de las celebraciones por Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, donde se realizarán cinco misas a lo largo del día.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/03/2026 9:51

Foto: Catedral Metropolitana de Santa Cruz - Pagina Oficial
Santa Cruz, Bolivia

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La Iglesia Católica se prepara para celebrar el Domingo de Ramos con una nutrida agenda de celebraciones litúrgicas en la Catedral Metropolitana.

Esta jornada marca el inicio de la Semana Santa y convoca a cientos de fieles que acuden con palmas y ramos para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

De acuerdo con la programación oficial, la primera misa se celebrará a las 07:00 de la mañana. Posteriormente, los fieles podrán asistir a una segunda eucaristía a las 09:30, mientras que el tercer horario está previsto para las 11:30 del mediodía.

 

 

Por la tarde, las celebraciones continuarán con dos horarios adicionales: a las 18:00 y a las 18:30, brindando así varias opciones para que la población pueda participar de esta importante fecha religiosa.

Desde la Iglesia se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, portar sus ramos y seguir las indicaciones para el adecuado desarrollo de las celebraciones.

Mira la programación en Red Uno Play

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