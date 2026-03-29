¿Lloverá este domingo? Así estará el clima en Bolivia según el pronóstico

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa para este domingo 29 de marzo de 2026 una jornada con condiciones inestables en gran parte del país, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones.

Según el reporte oficial, el comportamiento del clima será diferenciado por regiones:

Altiplano (La Paz, Oruro y Potosí): Se prevén cielos mayormente nublados con chubascos aislados, especialmente durante la tarde, con posibilidad de granizo en zonas elevadas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 15°C y 23°C.

Valles (Cochabamba, Sucre y Tarija): Se espera un cielo cubierto a nuboso con lluvias y tormentas eléctricas dispersas, principalmente en horas de la tarde. Las temperaturas serán templadas, con máximas entre 17°C y 25°C.

Oriente y Llanos (Santa Cruz de la Sierra, Trinidad y Cobija): Predominará un ambiente cálido y húmedo, con tormentas eléctricas aisladas y temperaturas que alcanzarán hasta 30°C.

Pronóstico por ciudades

En el detalle por capitales y estaciones meteorológicas:

En La Paz, se registrarán chubascos aislados, con una temperatura máxima de 21°C y mínima de 7°C, además de una humedad relativa del 61%.

En Cochabamba, el Senamhi prevé lluvias durante la jornada, con una máxima de 24°C y mínima de 11°C. La probabilidad de precipitación alcanza el 89%, con vientos leves de 1 km/h, en un ambiente templado y húmedo característico del final de la temporada de lluvias.

En Santa Cruz, se pronostican tormentas eléctricas, con una temperatura máxima de 30°C y mínima de 21°C, además de una humedad relativa del 54%.

Recomendaciones

Ante este panorama, el Senamhi recomienda a la población tomar previsiones por lluvias y posibles tormentas eléctricas, especialmente en las regiones de los Valles y los Llanos, donde las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad durante la tarde.

En general, el país vivirá una jornada marcada por la nubosidad, lluvias intermitentes y temperaturas variables, en el cierre de la temporada húmeda de marzo.

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