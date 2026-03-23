TED Santa Cruz emitió más de 1.000 certificados de sufragio en dos días

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que ya se entregaron al menos 1.053 certificados de sufragio a ciudadanos que justificaron su inasistencia a las urnas en las recientes elecciones subnacionales.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, explicó que el trámite de exención de sufragio se inició el pasado 22 de marzo y, en apenas dos jornadas, se superó el millar de certificados emitidos.

“Hemos entregado entre el 22 y el 23 de marzo 1.053 certificados de sufragio para las personas que por fuerza mayor, casos fortuitos y mayores de 70 años no han podido sufragar”, señaló.

Asimismo, recordó que el plazo para presentar las excusas y obtener este documento estará vigente hasta el próximo 21 de abril. Durante este periodo, los ciudadanos que no acudieron a votar pueden regularizar su situación presentando la documentación correspondiente que respalde su inasistencia.

Desde la institución electoral reiteraron la importancia de cumplir con este trámite dentro del plazo establecido, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.

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