Santa Cruz: TED reporta avance del 80% en distribución de maletas electorales

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que el proceso de distribución del material electoral avanza conforme al cronograma establecido, de cara a la jornada electoral del día domingo.

Monasterio detalló que el 80% de las maletas electorales ya fueron distribuidas en las provincias del departamento, mientras que el 20% restante será completado hasta mañana, especialmente en las zonas más alejadas.

“Estamos en plena coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, siguiendo las directrices establecidas para la organización del proceso. La logística avanza de manera normal y bajo estricta cadena de custodia”, señaló la autoridad electoral.

Asimismo, indicó que en la capital cruceña ya se inició la entrega del material electoral, y que en total se ha alcanzado más del 50% de ejecución del plan de distribución.

El titular del TED explicó que el objetivo es garantizar que cada mesa de sufragio cuente con el material necesario desde las 6:00 de la mañana del día de la elección, permitiendo que los jurados electorales inicien sus funciones a partir de las 8:00 con total normalidad.

Finalmente, Monasterio reafirmó que el organismo electoral se encuentra en sesión permanente de coordinación y monitoreo para asegurar el cumplimiento del calendario electoral en todo el departamento.

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