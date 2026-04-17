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TED instala centro de cómputo de cara a la segunda vuelta electoral en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) habilitó su centro de cómputo donde se procesarán los resultados oficiales de la segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco y Otto Ritter. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/04/2026 20:44

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) instaló su centro de cómputo en predios de la Fexpocruz, desde donde se realizará el procesamiento oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral prevista para este domingo.

“Ya está todo listo para esta segunda vuelta”, afirmó la vocal del TED, Yajaira San Martín, desde el centro de cómputo, al confirmar la puesta en marcha del operativo electoral en este espacio.

En este lugar se llevará adelante la recepción, verificación y consolidación de las actas electorales que llegarán desde los distintos recintos de votación del departamento.

San Martín también aclaró aspectos del proceso electoral y la validez del certificado de sufragio. “El certificado de sufragio que usted tuvo en la primera vuelta termina y concluye su finalidad el 19 de abril”, explicó.

Asimismo, advirtió sobre las sanciones para quienes no participen en la jornada electoral. “La persona que no vaya a votar en esta segunda vuelta tendrá una sanción del 20% del salario mínimo nacional, es decir, 660 bolivianos”, señaló.

En cuanto a los jurados electorales, indicó que el incumplimiento de funciones también es sancionado. “Para el tema de los jurados que no asistan o no cumplan las ocho horas de trabajo, tienen una sanción de 1.650 bolivianos”, agregó.

Desde el TED se exhortó a la población a participar de manera responsable en la jornada electoral, destacando que el centro de cómputo instalado en la Fexpocruz será clave para la transparencia y difusión de resultados oficiales.

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