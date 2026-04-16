Cinco departamentos ultiman detalles logísticos para elegir gobernadores este domingo

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Santa Cruz, Beni, Oruro, Tarija y Chuquisaca ultiman los preparativos para el balotaje de este domingo 19 de abril, en el que se elegirá a gobernadores y vicegobernadores en estas regiones.

En Tarija, el calendario electoral avanza con la capacitación de jurados electorales, pese al feriado departamental registrado la jornada anterior. Además, se prevé que durante el día se realice el despacho del material electoral hacia las provincias.

En Beni, el presidente del TED, Alex Rivero, informó que el 70% del material electoral ya fue distribuido a los recintos de votación, por lo que el proceso logístico se encuentra en su fase final.

Por su parte, en Chuquisaca confirmaron que las 1.758 maletas electorales ya fueron armadas y comenzarán a ser distribuidas en los 485 recintos habilitados en todo el departamento.

Según el TED de Chuquisaca, el envío a provincias inició este jueves a las 07:00, mientras que la distribución en el área urbana de Sucre arrancará el viernes.

En Oruro, el presidente del TED, Hernán Quispe, indicó que las 1.679 maletas electorales ya están listas y que su traslado a las zonas rurales comenzará este viernes, bajo resguardo de custodios.

En Santa Cruz, se espera que este jueves inicie el envío del material electoral a las provincias, mientras que entre viernes y sábado se realizará la distribución de las maletas a las mesas en la zona urbana de la capital cruceña.

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