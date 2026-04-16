La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó la restricción temporal de transitabilidad en el tramo Villazón - Cañas, específicamente en el sector de Yanalpa, este jueves 16 de abril, como parte de trabajos de infraestructura vial.

Según el comunicado oficial emitido en Potosí, la restricción se aplicará entre las 10:00 y las 16:00 debido a la ejecución de excavaciones para estructuras y la construcción de cabezales de alcantarillas de hormigón armado, labores que requieren el uso de maquinaria pesada.

Desde la institución, que trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomendaron a los usuarios tomar previsiones, respetar la señalización vial y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

“La ABC recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización vial y priorizar la seguridad de todos los transitantes”, añade el comunicado.

La entidad también recordó que se puede acceder a información actualizada sobre el estado de las carreteras a través de su página web oficial y mediante la línea de WhatsApp habilitada para consultas.

Estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento en la Red Vial Fundamental, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en las rutas del país.

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