Pando: cierran carretera Porvenir–San Miguel–Puerto Rico por daños en la vía

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Pando determinó el cierre total y preventivo del tránsito vehicular en el tramo Porvenir – San Miguel – Puerto Rico, debido al deterioro de la plataforma ocasionado por las constantes lluvias en la región.

“Se dispone el cierre total y preventivo en los puntos de restricción para garantizar la seguridad de los usuarios”, señala el comunicado oficial emitido en Pando, donde se advierte sobre el debilitamiento de la calzada por la saturación del terreno.

La medida entró en vigencia desde el lunes 30 de marzo a horas 09:00 y se extenderá hasta el martes 31 de marzo a las 15:00, periodo en el que se restringe completamente la circulación vehicular en la zona afectada.

Desde la entidad también se alertó que, en caso de persistir las condiciones climáticas desfavorables, se evaluará la ampliación de la restricción, principalmente para vehículos de alto tonelaje.

“De continuar las lluvias, se ampliará el cierre al tráfico de camiones mediante otro comunicado oficial”, indica el reporte.

La ABC recomendó a los usuarios de la Red Vial Fundamental tomar previsiones y acatar la disposición para evitar incidentes.

“Se pide a la población evitar perjuicios y molestias, priorizando la seguridad en la transitabilidad”, añade el comunicado.

Asimismo, la institución informó que mantiene coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para el monitoreo constante de la vía y la evaluación de las condiciones que permitan restablecer el tránsito.

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