Si va a circular por Cochabamba, revise los puntos de bloqueo activos este domingo

Desde Cochabamba se reportan varios puntos de bloqueo que suspenden temporalmente el servicio de buses hacia distintas regiones del país, complicando la movilidad y el traslado de personas.

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cochabamba informó este domingo 24 de mayo de 2026 sobre el estado de las principales carreteras del país afectadas por bloqueos.

Hacía Santa Cruz

En la carretera nueva hacia Santa Cruz, personal policial de Radio Patrullas Sacaba reporta puntos de bloqueo en Puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi. Asimismo, el Comando Regional del Trópico mantiene vigilancia en el sector del puente Ichilo. Debido a estos bloqueos, se han suspendido temporalmente las salidas de buses hacia el oriente del país.

Carretera antigua

En la carretera antigua, según la información de la Policía Cantonal de Vacas, existen bloqueos en Epizana y Cruce Pocona, afectando la salida de buses hacia el oriente.

Hacía el occidente

En la carretera a La Paz, personal policial de la terminal de buses La Paz reporta puntos de bloqueo en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, entre otros, lo que dificulta el tránsito hacia la sede de gobierno.

En la carretera a Oruro, la terminal de Oruro y Policía Caminera reportan bloqueos en Cachiwayasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi, suspendiendo la salida de buses hacia el occidente del país.

Hacía el sur

En la carretera a Sucre, según la Policía Cantonal de Vacas, se mantiene un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, suspendiéndose las salidas de buses hacia el sur.

La autoridad vial recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los reportes oficiales de tránsito y clima, y tomar previsiones necesarias para evitar contratiempos, mientras se realizan las gestiones correspondientes para habilitar rutas alternativas y garantizar el transporte seguro de pasajeros.

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