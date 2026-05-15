Cochabamba recupera la transitabilidad tras jornada de bloqueos de la COD y el sector fabril

Tras una jornada marcada por la tensión y el perjuicio económico, las principales vías de Cochabamba se encuentran nuevamente expeditas. La Central Obrera Departamental (COD) y el sector fabril levantaron los puntos de bloqueo que mantuvieron cercada a la ciudad y sus conexiones con el Valle Bajo y el oriente durante gran parte de este jueves.

Una mañana de asedio en puntos estratégicos

Desde tempranas horas, los trabajadores fabriles instalaron medidas de presión en puntos clave. El sector más crítico fue el puente Huayculi, a la altura del kilómetro 11, cerrando el paso en la avenida Blanco Galindo. Simultáneamente, se registraron bloqueos en la avenida Capitán Ustáriz, el puente Huayna Kapac y la avenida Villazón, esta última conectando hacia Sacaba.

La movilización, que exige al Gobierno soluciones urgentes a los conflictos sociales que atraviesa el país, generó un fuerte malestar en la población. Los ciudadanos expresaron su rechazo ante lo que calificaron como una "medida perjudicial" para el libre tránsito y la economía local.

El sector productivo, el más golpeado

Uno de los efectos más dramáticos de la jornada se vivió en el sector de la floricultura. Debido a la imposibilidad de trasladar sus productos hacia la sede de Gobierno, floricultores cochabambinos se vieron obligados a desechar 7 toneladas de flores. La interrupción de la ruta a La Paz representó una pérdida económica total para las familias que dependen de este rubro.

Diálogo y despeje de vías

La normalización del tráfico comenzó a media tarde. Según el reporte oficial, el bloqueo en la avenida Villazón fue levantado cerca de las 13:30, mientras que el punto crítico en el río Huayculi se despejó pasadas las 14:00.

El Cnel. Wilson Flores, Comandante Regional del Valle Bajo, informó que la liberación de las rutas se logró mediante el diálogo y la concertación, evitando el uso de la fuerza.

"Agotando el diálogo con los diferentes actores que han bloqueado nuestras arterias, hemos logrado el despeje y el desbloqueo sin ninguna novedad de relevancia", señaló la autoridad policial.

Al promediar las 18:00, la Policía Caminera confirmó que la transitabilidad entre Quillacollo y el Cercado es completamente normal. Si bien el departamento de Cochabamba goza de estabilidad en sus rutas internas, la preocupación persiste debido a las dificultades para llegar a la ciudad de La Paz.

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