Terminal de Buses de Cochabamba suspende salidas al interior por bloqueos y paro de la COD

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió este jueves las salidas hacia el occidente, oriente y sur del país debido a los bloqueos y movilizaciones, anunciados por la Central Obrera Departamental (COD) en el marco del paro movilizado indefinido que busca paralizar la ciudad.

Desde la terminal se informó que las rutas hacia La Paz y Oruro permanecen suspendidas, mientras que Tránsito comunicó durante la madrugada, que también quedaban canceladas las salidas por la carretera nueva y antigua hacia Santa Cruz ante la instalación de puntos de bloqueo en diferentes sectores de Cochabamba.

“Las salidas a La Paz y Oruro aún están suspendidas. En el transcurso de la madrugada Tránsito nos informó que las salidas tanto por la carretera nueva como por la antigua al oriente quedan suspendidas debido a los bloqueos que se van a registrar en Cochabamba ante el paro de la COD”, señalaron desde la terminal terrestre.

La medida dejó a decenas de pasajeros varados y a la espera de que se rehabiliten los viajes. Algunos usuarios indicaron que durante las primeras horas de la madrugada las rutas hacia Sucre y Santa Cruz aún estaban expeditas, aunque se prevé que el panorama cambie conforme avancen las movilizaciones.

“No hay salidas al interior del país”, afirmaron operadores de la terminal, mientras pasajeros aguardaban información sobre la posible reanudación de los viajes.

El conflicto se desarrolla en medio de un escenario de creciente tensión social en Cochabamba. La COD activó desde las cero horas de este jueves un paro movilizado indefinido con bloqueos “totales” de calles y avenidas, convocando a todos sus sectores afiliados a sumarse a las protestas.

Primeros puntos de bloqueo

Entre los primeros puntos de bloqueo instalados están el puente Huayculi y la avenida Capitán Víctor Ustariz, donde trabajadores fabriles cerraron las vías, obligando a pasajeros y conductores a realizar largos recorridos y transbordos.

Además, la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Cochabamba anunció marchas y bloqueos para las próximas horas y días. El sector declaró estado de emergencia permanente y convocó a sus bases de los 36 distritos sindicales a participar en movilizaciones bajo una plataforma de demandas laborales y salariales.

Gobierno pide diálogo y anuncia desbloqueos

Ante el incremento de las protestas, el Gobierno nacional anunció que continuará con los operativos de desbloqueo en distintas rutas del país. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que las medidas de presión están provocando desabastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno, por lo que se ejecutarán acciones para restablecer la transitabilidad.

Las movilizaciones se producen también en un contexto marcado por protestas de campesinos e indígenas contra normas vinculadas a tierras, conflicto que llevó al presidente Rodrigo Paz a abrogar una ley cuestionada por los sectores movilizados.

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