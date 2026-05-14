El Alto: Niño pierde la mano tras explosión en medio de bloqueos

Un niño de 9 años perdió la mano izquierda tras la explosión de un presunto artefacto explosivo en la zona San Roque de la ciudad de El Alto, sector donde se registran bloqueos y enfrentamientos. El menor fue trasladado de emergencia desde el Hospital del Norte hasta el Hospital del Niño en La Paz.

Según el relato de su padre, el pequeño se encontraba en el segundo piso de su vivienda cuando ocurrió el hecho. El hombre presume que el explosivo habría sido lanzado por personas que participaban de los bloqueos.

“Posiblemente borrachos han votado. Entonces, como es niño, no sabe”, declaró el progenitor, aún conmocionado por lo sucedido.

El menor llegó en ambulancia y fue atendido de inmediato por el personal médico. La doctora Rosa Tapia, responsable de emergencias del Hospital del Niño, confirmó que el paciente sufrió una “manocatástrofe”, diagnóstico que implica la destrucción severa de la mano.

“Lamentablemente perdió todos los dedos. Lo que se hace es reconstruir sobre lo que quedó”, explicó la especialista, quien además confirmó que el niño ingresó a quirófano debido a la gravedad de las lesiones.

La médica indicó que el propio menor relató que encontró una dinamita y que esta explotó en sus manos.

“Él alzó la dinamita y le estalló”, señaló Tapia.

El caso generó preocupación debido a que el hospital reportó saturación total en sus ambientes. La doctora informó que ya no existen camas disponibles para recibir nuevos pacientes pediátricos.

Caso Mapiri

En la misma jornada también ingresó un adolescente de 13 años proveniente de Mapiri con una fractura grave en el antebrazo. El menor tuvo que soportar largas horas de viaje debido a los bloqueos instalados en las carreteras.

Desde el Hospital del Niño alertaron que las medidas de presión y el uso de explosivos en zonas urbanas están dejando consecuencias graves, incluso en menores de edad.

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