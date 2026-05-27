Fracasa por quinta vez el diálogo por K’ara K’ara: Alcaldía notificará al Tribunal Agroambiental ante la inasistencia de dirigentes

El conflicto en torno al relleno sanitario de K’ara K’ara parece no encontrar una salida pacífica. Por quinta vez consecutiva, el intento de la Alcaldía de Cochabamba para instalar una mesa de diálogo y socializar las determinaciones del Tribunal Agroambiental fracasó debido a la inasistencia de los dirigentes del sector. Ante este panorama, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) anunció que notificará formalmente esta falta de cooperación a las instancias judiciales.

El objetivo del encuentro, programado para las 15:00 horas de este martes, era dar a conocer las disposiciones técnico-legales emitidas por el Tribunal Agroambiental. Estas medidas regulan el ingreso ordenado de residuos sólidos y establecen los lineamientos específicos para ejecutar el cierre técnico definitivo del botadero.

Agresiones y desplante a la convocatoria

El secretario de Gobernabilidad del GAMC, Walter Flores, lamentó la postura de la dirigencia y reveló que la tensión ha ido en aumento en los últimos días, escalando incluso a la violencia física y verbal hacia los funcionarios públicos.

"Queríamos nosotros entablar el diálogo. Hemos estado la pasada semana en el lugar, en más de cinco ocasiones. Nos han faltado el respeto, nos han agredido y demás. Y también en esta ocasión, una vez puesto en conocimiento las determinaciones del cabildo que han tenido, pues los hemos convocado para el día de hoy a las tres de la tarde y tampoco se han presentado", manifestó Flores visiblemente afectado.

A pesar del desplante, la autoridad municipal aseguró que la Alcaldía mantiene la predisposición de buscar espacios alternativos de concertación, aunque subrayó que la solución "pasa estrictamente por la voluntad de los mismos dirigentes".

Acciones legales contra los bloqueos

Ante la persistente negativa al diálogo y la continuidad de las medidas de presión que impiden el normal tratamiento de la basura en la ciudad, el municipio dejará el caso en manos de la justicia agroambiental para que actúe conforme a la normativa vigente.

Flores advirtió que se solicitará la intervención de las fuerzas del orden para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales:

Notificación oficial: Se informará formalmente a la jueza agroambiental sobre la inasistencia de los dirigentes y el rechazo a la socialización técnica.

Procesos legales: Se prevé que el Tribunal Agroambiental tome acciones legales y penales contra los principales incitadores de las movilizaciones.

Desbloqueo del botadero: Las autoridades llamadas por ley intervendrán para garantizar el libre acceso a las puertas del relleno sanitario de K'ara K'ara.

El municipio espera que la justicia actúe con celeridad para evitar una crisis sanitaria mayor en la región, mientras los accesos al botadero principal de la ciudad permanecen bajo la incertidumbre de los bloqueos.

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