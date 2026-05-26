Aguardan inicio de la reunión entre Gobierno y dirigentes de San Julián

La Casa de Gobierno en la capital cruceña registra ingresos parciales para la mesa de diálogo, confirmándose hasta el momento únicamente la llegada de un concejal municipal de San Julián y del comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez. El inicio formal de la negociación se mantiene en suspenso debido a que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, el gobernador Juan Pablo Velasco y el grueso de la dirigencia movilizada aún no se han hecho presentes en el lugar.

Tras trece días de asfixia

Este acercamiento busca resolver de forma definitiva un conflicto que bloqueó la carretera hacia el Beni durante trece extenuantes jornadas consecutivas. La medida de presión ya ha afectado al sector logístico, dejando atrapadas kilométricas hileras de camiones con cargamentos de mercadería, diésel, gasolina, GLP, entre otros.

Anoche, desde las 20:00, los vehículos pesados lograron circular gracias a un cuarto intermedio inmediato que fue declarado por los manifestantes para descongestionar las kilométricas hileras de transporte.

Mira la programación en Red Uno Play