Mandarinas llegan desde los Yungas, pero con precios elevados en Villa Fátima

Tras el cuarto intermedio en los bloqueos hacia las carreteras de los Yungas el fin de semana, una gran cantidad de mandarinas llegó hasta la zona de Villa Fátima, en La Paz. Pese al ingreso del producto, comerciantes señalan que los precios continúan elevados y que las ventas son bajas debido al impacto del transporte y la falta de combustible.

Precios

Según las vendedoras, la mandarina se comercializa entre Bs 15, Bs 20 y Bs 25, dependiendo de la cantidad y calidad del producto. Aunque existe mayor oferta en los puestos de venta, el precio no bajó como esperaban los compradores.

“El transporte está caro, no hay gasolina, dicen los conductores, y nos han traído más caro”, indicó una comerciante, al explicar que los costos de traslado desde los Yungas y Caranavi se incrementaron por las dificultades en las rutas.

No hay compradores

Las comerciantes señalaron que, aunque la mandarina está ingresando nuevamente a los mercados paceños, la demanda es baja porque la población considera que el precio está elevado.

“No hay compradores porque dicen que está caro”, lamentó una de las vendedoras.

El producto llegó principalmente desde sectores de los Yungas y Caranavi, aprovechando la apertura temporal de algunas rutas. Para las comerciantes, este ingreso permite al menos recuperar parte de la jornada y sostener sus ventas en vísperas del Día de la Madre.

“Por lo menos está llegando para salvar el día. Estamos cerca del Día de la Madre, hay que hacer lo posible”, expresó otra comerciante.

Pese a la sobreoferta visible en Villa Fátima, las vendedoras aseguran que no pueden reducir los precios porque los productores y transportistas ya les entregan el producto con costos más altos. El bloqueo, la falta de gasolina y el encarecimiento del traslado continúan golpeando tanto a comerciantes como a consumidores.

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