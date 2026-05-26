Día de la Madre: ¿las madres bolivianas tendrán descanso este 27 de mayo?

Este miércoles 27 de mayo, Bolivia conmemora el Día de la Madre Boliviana, una de las fechas más representativas del calendario cívico nacional. Pero junto a los homenajes y celebraciones, surge una pregunta importante: ¿las madres trabajadoras tendrán descanso en su día?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, dispuso asueto de media jornada laboral para todas las madres trabajadoras del sector público.

La medida se aplicará este miércoles 27 de mayo y se sustenta en lo establecido por el Decreto Supremo N.º 4927, promulgado el 1 de mayo de 2023, que reconoce el asueto de media jornada para las madres trabajadoras en esta fecha conmemorativa.

El Ministerio también recordó que las empresas y establecimientos laborales del sector privado deberán acatar esta disposición, adecuando su aplicación de acuerdo con sus horarios, turnos y modalidades de trabajo.

Esto significa que las madres trabajadoras del país podrán acceder a este beneficio laboral, aunque en el sector privado la aplicación deberá organizarse según la dinámica interna de cada fuente laboral.

La cartera de Estado destacó la importancia histórica y simbólica del Día de la Madre Boliviana, fecha que reconoce el rol, esfuerzo y aporte de las madres en la familia, la sociedad y el desarrollo del país.

Con esta disposición, las madres trabajadoras podrán contar con media jornada de asueto en su día, como parte del reconocimiento oficial establecido por normativa vigente.

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