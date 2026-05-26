Centros de acogida de La Paz enfrentan desabastecimiento por bloqueos

Un total de 14 centros e institutos dependientes del Gobierno Departamental de La Paz enfrentan dificultades de abastecimiento debido a los bloqueos que afectan el ingreso regular de alimentos e insumos esenciales, aunque las autoridades aseguraron que las reservas actuales permitirán cubrir la alimentación hasta el próximo 5 de junio.

La secretaria departamental de Gestión Social de la Gobernación, Rosmery Acarapi, explicó que, si bien desde la transición se tomaron previsiones para garantizar la contratación de proveedores y el abastecimiento de alimentos secos, actualmente existe una reducción significativa en el acceso a productos frescos como frutas, verduras y carnes.

Ante esta situación, se realizaron ajustes en los menús, incorporando granos andinos y otros alimentos alternativos para sostener la atención a las personas albergadas.

Se gestiona dotación de insumos

La autoridad precisó que una gestión realizada por el gobernador Luis Sevilla, en coordinación con EMAPA y el Viceministerio de Desarrollo Productivo, permitió asegurar una dotación importante de carne de pollo, beneficio que también alcanzó a hogares externos donde se atiende a más de 600 beneficiarios, además de los 387 internos bajo tutela departamental.

Sin embargo, la preocupación se extiende al abastecimiento de oxígeno medicinal. Según el reporte oficial, ya se consumió cerca del 30% de las reservas disponibles, principalmente en centros que atienden a pacientes con alta dependencia de este insumo de forma permanente.

Las autoridades señalaron que se realizan gestiones con el Programa Mundial de Alimentos para habilitar apoyo logístico mediante puente aéreo y asegurar tanto oxígeno como alimentos para las próximas semanas.

Sin transporte

En cuanto a las dificultades operativas, se informó que algunos proveedores han tenido que transportar productos en motocicletas y carretillas para llegar a recintos alejados como Yanacachi y Taca, ante las restricciones en las rutas.

Centros de acopio

Frente a este panorama, la Gobernación habilitó centros de acopio para recibir donaciones ciudadanas. Las contribuciones podrán entregarse en el Centro Niño Jesús, ubicado en la calle 3 de la avenida Ormachea, y en oficinas del Sedeges en el centro paceño, en horario de 08:30 a 16:30.

Las autoridades convocaron a la solidaridad de la población, especialmente con aportes de verduras, carne y alimentos frescos destinados a niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas delicadas.

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