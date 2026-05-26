¿Se viene otro descanso largo? Estas son las fechas importantes de junio en Bolivia

Después de varias semanas de intensa actividad, muchos bolivianos ya comienzan a mirar el calendario con expectativa. Junio llegará con un nuevo descanso extendido gracias a la celebración de Corpus Christi, una de las fechas religiosas más importantes para la Iglesia Católica.

Según el calendario oficial de feriados y asuetos, el descanso abarcará el jueves 4 y viernes 5 de junio, lo que permitirá a gran parte de la población disfrutar de un fin de semana largo junto al sábado y domingo.

La noticia ya despierta expectativa entre familias, viajeros y sectores turísticos, que ven en estas fechas una oportunidad ideal para organizar escapadas, reuniones familiares o actividades recreativas.

Pero eso no será todo. El calendario nacional todavía contempla varios feriados que podrían convertirse en nuevos descansos prolongados durante lo que resta de 2026.

Entre las fechas más esperadas figuran:

Corpus Christi: jueves 4 y viernes 5 de junio.

Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco: domingo 21 de junio, con descanso trasladado al lunes 22.

Día de la Independencia de Bolivia: jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Día de Todos los Difuntos: lunes 2 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

Además de los feriados nacionales, cada departamento contará con sus propias fechas cívicas y regionales, que también podrían generar descansos especiales. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, la efeméride departamental se celebra el 14 de septiembre.

Con este panorama, agencias de viaje, hoteles y operadores turísticos ya anticipan mayor movimiento en distintas regiones del país, especialmente en destinos tradicionales y rutas interdepartamentales.

La recomendación para quienes planean viajar es tomar previsiones con anticipación, realizar reservas y revisar el estado de las carreteras y servicios turísticos antes de emprender cualquier recorrido.

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