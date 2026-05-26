Gerson Palermo, señalado como uno de los principales líderes del Primer Comando de la Capital (PCC) y considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil, fue capturado este martes en Santa Cruz, Bolivia, tras permanecer prófugo desde 2020.

La detención fue confirmada por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano y por la Policía Federal de Brasil, que informó que Palermo escapó el mismo día en que recibió el beneficio de arresto domiciliario con el uso de una tobillera electrónica.

Según las investigaciones, rompió el dispositivo y desapareció, convirtiéndose desde entonces en uno de los fugitivos más buscados del país.

Palermo acumula condenas que suman casi 126 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico internacional, asociación criminal y secuestro.

Uno de los episodios más recordados de su historial criminal ocurrió en agosto de 2000, cuando participó en el secuestro de un Boeing 727 de la extinta aerolínea Vasp. La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional de Foz do Iguaçu con destino a Curitiba y fue tomada por criminales aproximadamente 20 minutos después del despegue.

El avión fue obligado a aterrizar en la localidad de Porecatu, en el estado de Paraná, donde la banda robó nueve bolsas del Banco do Brasil que contenían cerca de 5,5 millones de reales. Por este hecho, Palermo fue condenado a 66 años y 9 meses de prisión.

Años después, volvió a ser investigado por narcotráfico internacional. En 2017, la Policía Federal brasileña ejecutó la Operación All In para desarticular una red de tráfico de cocaína que operaba entre Bolivia y Brasil.

Las investigaciones determinaron que la droga era enviada desde Bolivia en avionetas hacia Corumbá y posteriormente distribuida a otros estados brasileños mediante camiones. Durante los operativos fueron confiscados más de 800 kilogramos de cocaína.

Por delitos de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, Palermo recibió otra condena de 59 años de cárcel.

Tras esas sentencias, fue recluido en la prisión federal de máxima seguridad de Campo Grande. Sin embargo, en 2020 obtuvo arresto domiciliario por una decisión judicial basada en supuestos problemas de salud.

Posteriormente, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) concluyó que no existían informes médicos que justificaran el beneficio. La decisión fue anulada y, en febrero de 2026, el entonces juez Divoncir Schreiner Maran fue sancionado con jubilación forzosa tras un proceso disciplinario.

Según el CNJ, el magistrado excedió los límites de su función y autorizó la liberación sin pruebas médicas suficientes. Además, investigaciones detectaron movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados por el juez.

Tras permanecer seis años prófugo, Palermo fue finalmente localizado y detenido en Bolivia, en un operativo coordinado entre autoridades bolivianas y brasileñas.

Con información de g1.

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