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Aprehenden a dos extranjeros con armas de fuego y sustancias controladas en Santa Cruz

El hecho ocurrió en el marco del denominado “Plan Halcón”, ejecutado por personal de la Estación Policial Integral Nº5 (EPI-5), cuyos efectivos realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores de la zona cuando detectaron la actitud sospechosa de dos personas.

Charles Muñoz Flores

26/05/2026 10:17

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Policía aprehende a extranjeros armados durante operativo del Plan Halcón. FOTO. RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Dos ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos por efectivos policiales tras ser encontrados en posesión de armas de fuego y sustancias controladas durante un operativo preventivo realizado en la zona de la Villa Primero de Mayo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió en el marco del denominado “Plan Halcón”, ejecutado por personal de la Estación Policial Integral Nº5 (EPI-5), cuyos efectivos realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores de la zona cuando detectaron la actitud sospechosa de dos personas.

Tras realizar una requisa, los uniformados evidenciaron que ambos portaban armas de fuego de carácter ilegal, además de sustancias controladas, por lo que procedieron a su aprehensión inmediata.

Posteriormente, se dio parte a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), quienes se trasladaron hasta dependencias policiales para continuar con la investigación correspondiente.

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