Fiscalía de La Paz confirma investigación del fallecido en Vilaque

El Fiscal Departamental de La Paz, Dr. Luis Torrez, ofreció este lunes un reporte sobre las investigaciones del Ministerio Público respecto a los hechos violentos ocurridos en distintos puntos del departamento, incluyendo el trágico fallecimiento de un joven en Vilaque.

En relación al caso de Vilaque, se informó que el ciudadano Víctor C.Q, de 23 años, falleció el sábado 23 de mayo por un traumatismo cervical penetrante causado por proyectil de arma de fuego. Su cuerpo fue trasladado al morgue del Ministerio Público para realizar la autopsia médico-legal correspondiente.

El fiscal indicó que se ha iniciado la investigación por homicidio contra los autores y que se procura coordinar con los comunarios para permitir el acceso de peritos y esclarecer los hechos.

“Oficialmente, el Ministerio Público ha dado inicio a la investigación por el delito de homicidio por la muerte del ciudadano Víctor A.Q de 23 años de edad”, señaló Torrez.

Otros casos investigados

Asimismo, el Fiscal detalló que se han iniciado investigaciones de oficio en otros casos de violencia:

Agresión a dos personas en Machacamarca, en el municipio de Sica Sica, con lesiones de corte en la cabeza y punzo cortante en la cadera a dos hombres de 25 y 27 años.

Quema de un vehículo policial en el cruce Ventilla, ciudad de El Alto, con investigación por delito de incendio.

Incidentes relacionados con el teleférico Celeste, donde personal policial resultó agredido, con valoración médico-forense en curso.

Dificultad por bloqueos

El Fiscal Torrez explicó que los bloqueos han dificultado el ingreso a algunos sectores para realizar las actuaciones investigativas, pero el Ministerio Público continúa trabajando para individualizar responsabilidades y garantizar la justicia, a través de peritos, médicos forenses y coordinación con autoridades policiales.

“Estamos realizando las actuaciones investigativas correspondientes, procurando llegar a un acuerdo con los comunarios para poder acceder a las zonas y determinar la verdad histórica de los hechos”, enfatizó el Fiscal.

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