Fiscalía de La Paz confirma investigación del fallecido en Vilaque

El Fiscal de Distrito de La Paz, Luis Torrez, detalló el inicio de investigaciones por homicidio, agresiones y quema de vehículos en el marco de los conflictos y bloqueos en La Paz y El Alto.
25/05/2026 18:20
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El Fiscal Departamental de La Paz, Dr. Luis Torrez, ofreció este lunes un reporte sobre las investigaciones del Ministerio Público respecto a los hechos violentos ocurridos en distintos puntos del departamento, incluyendo el trágico fallecimiento de un joven en Vilaque.
En relación al caso de Vilaque, se informó que el ciudadano Víctor C.Q, de 23 años, falleció el sábado 23 de mayo por un traumatismo cervical penetrante causado por proyectil de arma de fuego. Su cuerpo fue trasladado al morgue del Ministerio Público para realizar la autopsia médico-legal correspondiente.
El fiscal indicó que se ha iniciado la investigación por homicidio contra los autores y que se procura coordinar con los comunarios para permitir el acceso de peritos y esclarecer los hechos.
“Oficialmente, el Ministerio Público ha dado inicio a la investigación por el delito de homicidio por la muerte del ciudadano Víctor A.Q de 23 años de edad”, señaló Torrez.
Otros casos investigados
Asimismo, el Fiscal detalló que se han iniciado investigaciones de oficio en otros casos de violencia:
Dificultad por bloqueos
El Fiscal Torrez explicó que los bloqueos han dificultado el ingreso a algunos sectores para realizar las actuaciones investigativas, pero el Ministerio Público continúa trabajando para individualizar responsabilidades y garantizar la justicia, a través de peritos, médicos forenses y coordinación con autoridades policiales.
“Estamos realizando las actuaciones investigativas correspondientes, procurando llegar a un acuerdo con los comunarios para poder acceder a las zonas y determinar la verdad histórica de los hechos”, enfatizó el Fiscal.
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