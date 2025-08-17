Fiscalía de La Paz moviliza 115 fiscales para atender denuncias electorales

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que 115 fiscales de materia han sido desplegados para atender denuncias sobre delitos electorales, como parte de un operativo que se extenderá hasta el 20 de agosto.

La medida fue instruida por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Tribunal Departamental Electoral (TDE) y la Policía Boliviana, con el fin de garantizar el control del proceso en todas sus fases, incluidas las etapas poselectorales.

“Se ha dispuesto la permanencia de fiscales de materia en cada uno de los asientos provinciales (...). Hasta la fecha, no se tiene ningún tipo de denuncia o reporte sobre un delito electoral”, informó el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez.

Además, se desplegaron 46 fiscales de llamada y alrededor de 100 asistentes, además de personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Torrez explicó que la vigilancia se mantendrá hasta que finalice el traslado de ánforas desde las provincias alejadas, y destacó la coordinación interinstitucional para preservar la legalidad del proceso.

“Nosotros, conjuntamente el Tribunal Electoral Departamental y la Policía Boliviana, vamos a trabajar hasta el miércoles 20 de agosto”, precisó.

