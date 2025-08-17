TEMAS DE HOY:
Uno decide

“Ahora Bolivia tiene la oportunidad de cambiar para mejor”: Aguilera tras emitir su voto

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz destacó la importancia de que el voto sea ejercido de manera consciente y responsable, subrayando que no solo se trata de un derecho, sino también de un compromiso con el futuro del país.

Charles Muñoz Flores

17/08/2025 10:47

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En el marco de la jornada electoral de este domingo 17 de agosto, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, cumplió con su deber ciudadano al emitir su voto e hizo un llamado a la población a participar activamente en las elecciones generales 2025.

“Es un momento de reflexión, pero también un momento de inflexión. Ahora Bolivia tiene la oportunidad de cambiar para mejor, por una Bolivia con justicia, con libertad, por una Bolivia con oportunidades”, expresó Aguilera tras salir del recinto electoral.

El gobernador en ejercicio destacó la importancia de que el voto sea ejercido de manera consciente y responsable, subrayando que no solo se trata de un derecho, sino también de un compromiso con el futuro del país.

“Pedimos que hagan uso de su derecho, un voto para proteger la autonomía, para salvaguardarla, pero sobre todo para lograr una mejor Bolivia. Necesitamos un voto de reflexión que nos devuelva la libertad, la paz y la esperanza”, agregó.

Aguilera también instó a la ciudadanía a acompañar y vigilar el proceso electoral más allá del acto de votar.

“Así como emitimos nuestro voto cumpliendo un derecho, debemos tener el compromiso de protegerlo, hacerle seguimiento y acompañar el conteo oficial, para que hoy día, a primera hora de la noche, tengamos una nueva esperanza para Bolivia”, afirmó.

