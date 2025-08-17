Régimen Penitenciario reporta que Luis Fernando Camacho no se inscribió para votar

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que Luis Fernando Camacho no ejerció su derecho al voto este domingo en el penal de Chonchocoro, debido a que no se inscribió para participar en el proceso electoral.

“La información del centro penitenciario es que no se ha inscrito; no ha querido inscribirse. Por tanto, permanecerá bajo el resguardo en el que ya se encuentra. De ninguna manera hay algo que ponga en riesgo la vida del privado de libertad Luis Fernando Camacho. Nosotros respetamos su decisión, no podemos obligar a nadie a ejercer su derecho al voto”, explicó.

Limpias confirmó que la votación en los centros penitenciarios del país se desarrolla con normalidad, sin reportes de incidentes mayores.

Mire el video:

