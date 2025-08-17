Japón cierra sus urnas, marcando el fin de la primera votación de bolivianos en el exterior

La jornada electoral de 2025 comenzó oficialmente con el voto de los bolivianos residentes en Tokio, Japón, quienes fueron los primeros en sufragar en el exterior, marcando el inicio de un proceso electoral que se extenderá a Bolivia y 22 países, donde residen compatriotas.

La comunidad boliviana en Japón, que cuenta con 307 compatriotas habilitados para votar, fue la primera en participar en estas elecciones generales, una iniciativa coordinada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la participación de los bolivianos que viven fuera del país.

El recinto electoral, ubicado en la embajada de Bolivia en Tokio, contó con una mesa habilitada para 307 ciudadanos. La votación se llevó a cabo con normalidad y ya concluyó, según confirmó el vocal del TSE, Gustavo Ávila, a Red Uno.

"Un país ya votó, Japón. Seguramente esa acta ya será transmitida y avanzamos con Europa y Asia, por la diferencia horaria, después ya los países de Latinoamérica llegaran en el transcurso de la tarde", indicó Ávila.

En total, 369.000 ciudadanos bolivianos podrán ejercer su derecho al voto fuera del país. La votación se llevará a cabo en 154 recintos electorales distribuidos en 22 países, incluyendo Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos, entre otros.

La participación de la comunidad boliviana en el exterior, que ha demostrado su compromiso cívico en esta primera jornada, sienta las bases para el desarrollo del proceso electoral en las próximas horas.

