Cancillería: 99% del material electoral para voto en el exterior ya está en 22 países

El 99% del material electoral destinado al voto en el extranjero ya se encuentra en los 22 países donde miles de bolivianos participarán en las elecciones generales, informó este viernes la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa.

“Se habilitarán 154 recintos y 1.200 mesas en el servicio exterior. Hasta ayer (jueves), el 99% del material ya se encontraba en su respectivo destino”, señaló Sosa.

Apoyo de embajadas y consulados

Sosa destacó que el proceso contará con apoyo logístico de embajadas y consulados, con el fin de garantizar la participación de los connacionales.

“Estamos coadyuvando para que los bolivianos puedan ejercer su derecho al voto en el exterior. Se ha establecido que en 22 países se llevará adelante este proceso”, subrayó la canciller.

Mira la programación en Red Uno Play