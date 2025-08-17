Con marcador en mano y resguardado: Así llega Evo Morales para emitir su voto en el Trópico

Aproximadamente a las 07:00 de este domingo 17 de agosto, el expresidente y líder cocalero, Evo Morales, llegó hasta Villa 14 de Septiembre en el Trópico de Cochabamba, lugar donde realiza su programa radial “Evo es Pueblo” y posteriormente tiene previsto emitir su voto.

Morales llegó a la zona sosteniendo el artículo con el que podrá marcar su voto y lo mostró a toda la gente que se reunió para recibirlo, la gente armó un cordón de seguridad y resguardo para que el dirigente pueda continuar con su paso.

Evo Morales, llegó acompañado del senador Leonardo Loza, quien también emitirá su voto en el Trópico de Cochabamba.

Según el reporte de medios del Trópico y compartido en redes sociales, Morales cumplirá con una serie de actividades antes de dirigirse a la unidad educativa 14 de Septiembre, donde tiene previsto emitir su voto.

Sus seguidores lo recibieron con aplausos, abrazos y voces de aliento, Morales agradeció por el apoyo y recibimiento.

