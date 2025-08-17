Hoy vota Bolivia: este es el panorama en el kilómetro cero, Plaza Murillo en La Paz

Este es el panorama en el que se encuentra la Plaza Murillo, kilómetro 0 este domingo 17 de agosto, día de las elecciones en Bolivia.

Como señala la norma no hay circulación vehicular, el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo se encuentran resguardadas.

También existe un fuerte contingente policial, en las arterias de ese lugar. Hoy Bolivia conocerá si existirá una segunda vuelta electoral, o podría conocer al nuevo Gobierno, si algún partido o agrupación política logra obtener más del 51% de votos.

Son ocho agrupaciones políticas quienes disputan la presidencia en el país, la pasada jornada 16 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitió la lista oficial de los candidatos habilitados para participar en los comicios.

Según precisó el vocal Tahuichi Tahuichi, de las 2.625 postulaciones presentadas, 2.136 fueron habilitadas para participar en los comicios. En contraste, 451 quedaron inhabilitadas o sin reemplazo, mientras que se registraron 38 renuncias a lo largo del proceso electoral.

