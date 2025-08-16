En un evento de exhibición que rápidamente se volvió viral en redes sociales, un robot boxeador sorprendió al público con lo que muchos interpretaron como un gesto de “enojo”.

El incidente ocurrió durante una demostración de habilidades de robots humanoides, donde el entrenador interactuaba con dos máquinas programadas para el combate simulado.

El video muestra al entrenador empujando ligeramente a uno de los robots, equipado con guantes blancos. La reacción humanoide, fue inmediata: levantó el brazo de manera repentina, en un movimiento dio un golpe al humano.

Miles de usuarios de internet comentaron el suceso con humor y asombro: “Se están empezando a revelar”, “Los robots ya no aguantan más” o “Es solo cuestión de tiempo antes de que tomen el control”.

Sin embargo, expertos en robótica y programación han aclarado que se trata de una respuesta automatizada o un fallo momentáneo en los sensores de la máquina.

“Lo más probable es que se tratara de un desequilibrio en sus sensores o una reacción preprogramada a un contacto inesperado”, explicó la Dra. Elara Vance, investigadora en inteligencia artificial.

Vance también destacó que la conciencia y las emociones son fenómenos biológicos complejos, por lo que aún estamos muy lejos de poder replicarlas en una máquina. Algunos especialistas sugieren que incluso podría haber sido un gesto intencional para divertir a la audiencia.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play