¿Se prendió la pasión? Propuesta de matrimonio frente a un volcán se vuelve viral al estallar en erupción

Lo que parecía una propuesta romántica en un escenario de ensueño se convirtió en un momento irrepetible que ya ha dado la vuelta al mundo. Una pareja guatemalteca vivió una de las coincidencias más sorprendentes cuando, en medio de la pedida de matrimonio frente al imponente Volcán de Fuego, este entró en erupción y tiñó el cielo con destellos de lava.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a la joven posando de espaldas al volcán mientras su pareja se arrodilla en secreto con el anillo en mano. Cuando ella gira, la sorpresa de la propuesta la deja sin palabras, pero lo más inesperado ocurre segundos después: el coloso comienza a lanzar lava y ceniza, convirtiéndose en un testigo explosivo del compromiso.

El cómplice detrás de la cámara capturó la postal perfecta: la novia emocionada, el novio arrodillado y, como telón de fondo, la erupción que iluminó la escena con tonos rojizos. Ante la mezcla de emoción y asombro, la respuesta no se hizo esperar: “Sí, acepto”.

Los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos calificaron a los novios como “los más afortunados”, otros bromearon con que la naturaleza dio su aprobación al compromiso y no faltaron quienes aseguraron que fue “la señal perfecta” para comenzar una vida juntos.

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, fue protagonista involuntario de esta historia que demuestra que el amor y la fuerza de la naturaleza pueden coincidir para regalar un recuerdo inolvidable.

A continuación, el video:

