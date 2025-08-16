TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Se prendió la pasión? Propuesta de matrimonio frente a un volcán se vuelve viral al estallar en erupción

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a la joven posando de espaldas al volcán mientras su pareja se arrodilla en secreto con el anillo en mano.

Charles Muñoz Flores

16/08/2025 17:39

Guatemala

Escuchar esta nota

Lo que parecía una propuesta romántica en un escenario de ensueño se convirtió en un momento irrepetible que ya ha dado la vuelta al mundo. Una pareja guatemalteca vivió una de las coincidencias más sorprendentes cuando, en medio de la pedida de matrimonio frente al imponente Volcán de Fuego, este entró en erupción y tiñó el cielo con destellos de lava.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a la joven posando de espaldas al volcán mientras su pareja se arrodilla en secreto con el anillo en mano. Cuando ella gira, la sorpresa de la propuesta la deja sin palabras, pero lo más inesperado ocurre segundos después: el coloso comienza a lanzar lava y ceniza, convirtiéndose en un testigo explosivo del compromiso.

El cómplice detrás de la cámara capturó la postal perfecta: la novia emocionada, el novio arrodillado y, como telón de fondo, la erupción que iluminó la escena con tonos rojizos. Ante la mezcla de emoción y asombro, la respuesta no se hizo esperar: “Sí, acepto”.

Los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos calificaron a los novios como “los más afortunados”, otros bromearon con que la naturaleza dio su aprobación al compromiso y no faltaron quienes aseguraron que fue “la señal perfecta” para comenzar una vida juntos.

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, fue protagonista involuntario de esta historia que demuestra que el amor y la fuerza de la naturaleza pueden coincidir para regalar un recuerdo inolvidable.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD