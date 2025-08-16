[VIDEO] ¡Insólito! Duró solo 48 segundos: entró a la cancha, cometió una falta y fue expulsado

Unión La Calera y Deportes La Serena igualaron 1-1 por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, en un encuentro cargado de intensidad, polémicas arbitrales y un episodio insólito que dejó a todos boquiabiertos.

El inicio del partido mostró a un cuadro local más incisivo. Juan Méndez (17’) y Sebastián Sáez (39’) tuvieron opciones claras para abrir el marcador, mientras que Gonzalo Jara respondió para la visita con un cabezazo al travesaño a los 33 minutos. Finalmente, la presión cementera dio frutos: Javier Saldías, tras un gran pase del “Sacha” Sáez, marcó el 1-0 a los 44’.

El complemento, sin embargo, quedó marcado por un hecho poco habitual. A los 55 minutos, el técnico serenense decidió el ingreso de Juan Fuentes en reemplazo de Matías Pinto, pero apenas 48 segundos después el volante vio la tarjeta roja por una fuerte plancha, en una de las expulsiones más rápidas registradas en la temporada.

Cuando parecía que el triunfo quedaba en manos de La Calera, llegó la jugada que desató la polémica. A los 85’, el mexicano Bryan Mendoza remató y, tras un desvío en la zaga local, venció al portero cementero. El árbitro Gastón Philippe primero indicó tiro de esquina, pero tras la intervención del VAR corrigió su decisión y validó el tanto para el 1-1 definitivo, en medio de la confusión general.

El resultado dejó disconformes a ambos equipos: Unión La Calera quedó en el décimo puesto con 23 puntos, mientras que Deportes La Serena sumó 19 unidades, aún a cinco de la zona de descenso.

Un partido con tintes de tragicomedia, que será recordado más por la roja exprés de Fuentes y el gol con suspenso del VAR, que por el fútbol desplegado en la cancha.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play