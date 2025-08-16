¡VIDEO con imágenes sensibles! Patineta eléctrica explota en la cara de un hombre y se prende en llamas

Un hombre apenas logró escapar con vida tras la explosión de un scooter eléctrico que estalló en su rostro mientras realizaba reparaciones en un taller. El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa al sujeto trabajando en el patín eléctrico cuando, repentinamente, comienza a salir humo del motor. Segundos después, una chispa desata la explosión justo en el instante en que el hombre se aparta, librándose por centímetros de ser alcanzado por las llamas.

El fuego se propagó rápidamente en el local, sin embargo, el mismo hombre reaccionó con rapidez y utilizó un extintor para controlar el incendio, evitando mayores daños. Pese al impacto de la explosión, no se reportaron heridos, únicamente pérdidas materiales y un gran susto.

Según las primeras versiones, el incidente habría sido provocado por una falla en la batería de litio del scooter, un componente que en los últimos años ha estado bajo la lupa por casos de sobrecalentamiento y combustión espontánea.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play