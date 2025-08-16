“Falleció en presencia de sus padres”: Denuncian negligencia médica tras la muerte de un niño en Warnes

Un caso de presunta negligencia médica se registró en Warnes, luego de que un niño de ocho años falleciera en el hospital de ese municipio, tras haber ingresado inicialmente por un cuadro de dolor abdominal. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta el centro de salud para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según el relato de familiares, el menor ingresó al hospital el día de ayer, viernes, con síntomas de vómito y malestar estomacal. Los médicos ordenaron una tomografía y, para realizar el procedimiento, indicaron que el niño debía estar dormido. Fue en ese momento cuando se le administró un medicamento que habría desencadenado una serie de complicaciones.

“El niño estaba bien, habló con sus papás y luego se quedó dormido. Después de que la licenciada (enfermera) le puso la medicación, empezó a convulsionar. Nosotros le dijimos a la licenciada, pero ella respondió que era normal, que eran efectos del medicamento. Luego le salieron ronchas, dejó de respirar y nadie hacía nada”, relató una familiar.

Los padres afirmaron que el personal tardó en reaccionar, y que cuando finalmente intervinieron, ya era demasiado tarde. El niño murió en la misma sala, frente a sus progenitores, quienes denunciaron además que posteriormente el cuerpo fue trasladado de manera apresurada a la morgue, sin previa comunicación a la familia.

“Tuve que entrar por la fuerza porque no nos daban respuesta. Lo encontramos morado, y después lo sacaron por atrás directo a la morgue, sin avisar nada”, señaló la mujer.

Ante la gravedad de la denuncia, efectivos de la Felcc se hicieron presentes en el hospital para colectar información, revisar el procedimiento médico y determinar posibles responsabilidades.

La familia del menor pide justicia y exige que el caso se esclarezca: “Pedimos por favor que esto se esclarezca porque el niño no tenía nada”.

