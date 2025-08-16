¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 16 de agosto en Bolivia?

Según datos emitidos este sábado 16 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com , la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de Bs 13.61, y un precio de compra de Bs 13.53.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de viernes no sufrió variaciones, en la venta ya que el dólar paralelo se registraba en 13.61 (BOB), y hoy se registra en 13.61 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette , el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado una leve variación, ya que a la compra se registra en Bs 13.54, y Bs 13.49, para la venta.

