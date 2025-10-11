TEMAS DE HOY:
Preocupación por la hija de Cazzu y Nodal: ¿qué ocurre con la pequeña Inti?

Una serie de imágenes y declaraciones han encendido las alarmas entre los seguidores de la pareja.

Red Uno de Bolivia

11/10/2025 18:59

Foto: Redes Sociales
La hija de Christian Nodal y Cazzu, la pequeña Inti, está en el centro de la polémica luego de que surgieran preocupaciones por su bienestar. Según medios internacionales, los fans de Nodal están preocupados por quién cuida a la niña cuando su madre está trabajando.

Según estos reportes, cada vez que Cazzu debe ausentarse, su hija queda al cuidado de su hermana, Florencia Cazzuchelli.

La polémica surgió luego de que se viralizaran imágenes de Florencia consumiendo marihuana en redes sociales, algunas de ellas mientras estaría al cuidado de la niña. Aunque el consumo de esta sustancia es legal en Argentina, muchos usuarios en redes consideran inapropiado que esté presente en un ambiente donde hay una menor.

Foto: Redes Sociales

Estos informes han generado preocupación por parte de los fans de Christian Nodal, quienes han pedido a la pareja que se aseguren de que Inti esté en un entorno seguro y estable. 

Durante una entrevista en México a principios de agosto, Cazzu mencionó que había dejado por primera vez a Inti al cuidado de su madre y su hermana, asegurando que la niña estaba bien y se encontraba “superdivertida”. Sin embargo, la reciente controversia ha puesto en duda si ese entorno es el más adecuado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

