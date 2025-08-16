[IMÁGENES SENSIBLES] Dos personas fueron halladas sin vida en un canal de Trinidad

Una jornada marcada por la tragedia se vivió este sábado 16 de agosto en la capital beniana, cuando personal del Cuerpo de Bomberos rescató dos cuerpos sin vida de un canal ubicado en la circunvalación, a la altura del barrio 13 de Abril.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían caído al agua tras intentar esquivar un rompe muelle en la vía. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si transitaban en motocicleta, a pie o en otro tipo de vehículo.

Testigos de la zona señalaron que los fallecidos podrían haber estado en presunto estado de ebriedad al momento del accidente. Asimismo, informaron que ninguno de los cuerpos portaba documentos de identidad, lo que dificulta su reconocimiento inmediato.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento legal de los cuerpos y abrir las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del hecho y confirmar la identidad de las víctimas.

[VIDEO CON IMÁGENES SENSIBLES]

