Santa Cruz: Hospitales y centros de salud atenderán con normalidad en jornada electoral

Este domingo, durante las elecciones generales, el sistema de salud pública en Santa Cruz garantiza la atención de emergencias en todos sus niveles, según confirmó el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).

Ruth Aguilera, vocera de Fesirmes en Santa Cruz, informó que hospitales y centros de salud operarán con normalidad, bajo sus turnos habituales de emergencia.

“El sistema de salud va a estar el domingo trabajando en su turno de emergencia con todo su servicio. Los centros de salud van a estar abiertos, los segundos niveles y los terceros niveles también”, declaró Aguilera.

La representante subrayó que los profesionales de salud estarán disponibles para cualquier eventualidad, reafirmando el compromiso del sector con la ciudadanía en un día clave para la democracia.

De esta forma, se busca brindar tranquilidad a los votantes, asegurando que los servicios médicos funcionarán como en cualquier otro día habitual.

