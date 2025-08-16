TEMAS DE HOY:
Triple asesinato robo agravado Yapacaní

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Matan a influencer de un tiro durante transmisión en vivo

El crimen, ocurrido en plena vía pública, quedó registrado en video y ha causado conmoción en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/08/2025 20:17

La ciudad de Chicago fue escenario del estremecedor hecho.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Kevin Watson, un reconocido influencer en Estados Unidos, fue asesinado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook la tarde del lunes en el barrio sur de Austin, en Chicago. El ataque ocurrió a escasas cuadras de una comisaría de policía.

El trágico momento quedó registrado en video y ha generado conmoción en redes sociales, acumulando ya cerca de dos millones de reproducciones. En las imágenes, se observa a Watson saliendo de su vehículo cuando, segundos después, se escuchan múltiples disparos. La víctima intenta alzar las manos y huir, pero es alcanzada por un tiro en el pecho.

De acuerdo con testigos presenciales, Watson fue trasladado de urgencia al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto poco después.

Según el informe preliminar de la policía de Chicago, el ataque se produjo cuando otro vehículo se acercó a la escena y uno de sus ocupantes abrió fuego contra Watson. Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha establecido un móvil claro del crimen.

Alvin Jackson, testigo del hecho y conocido de la víctima, relató que Watson acababa de salir de la licorería donde trabajaba con su primo y se dirigía a su automóvil para iniciar la transmisión en vivo. “Un hombre lo siguió, le apuntó con un arma y comenzaron a forcejear. El arma se disparó”, declaró Jackson.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD