VIDEO: Matan a influencer de un tiro durante transmisión en vivo

Kevin Watson, un reconocido influencer en Estados Unidos, fue asesinado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook la tarde del lunes en el barrio sur de Austin, en Chicago. El ataque ocurrió a escasas cuadras de una comisaría de policía.

El trágico momento quedó registrado en video y ha generado conmoción en redes sociales, acumulando ya cerca de dos millones de reproducciones. En las imágenes, se observa a Watson saliendo de su vehículo cuando, segundos después, se escuchan múltiples disparos. La víctima intenta alzar las manos y huir, pero es alcanzada por un tiro en el pecho.

De acuerdo con testigos presenciales, Watson fue trasladado de urgencia al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto poco después.

Según el informe preliminar de la policía de Chicago, el ataque se produjo cuando otro vehículo se acercó a la escena y uno de sus ocupantes abrió fuego contra Watson. Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha establecido un móvil claro del crimen.

Alvin Jackson, testigo del hecho y conocido de la víctima, relató que Watson acababa de salir de la licorería donde trabajaba con su primo y se dirigía a su automóvil para iniciar la transmisión en vivo. “Un hombre lo siguió, le apuntó con un arma y comenzaron a forcejear. El arma se disparó”, declaró Jackson.

