¡Trágico! Una niña de 5 años falleció tras caer en una tolva con maíz

Una niña de cinco años falleció en Córdoba, Argentina, tras caer accidentalmente dentro de una tolva de maíz en una zona rural.

Según informó la Policía de Córdoba, la menor sufrió heridas de extrema gravedad. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro médico, llegó sin signos vitales.

El hecho ocurrió en un establecimiento agrícola, donde se utiliza este tipo de maquinaria para el almacenamiento y descarga de granos.

Se investigan las circunstancias del accidente

Hasta el momento, se desconocen las condiciones exactas en las que la niña cayó dentro de la tolva.

Fuentes locales indicaron que se busca establecer cuánto tiempo permaneció atrapada antes de ser vista por su madre, y si en ese momento estaba sola o acompañada por un adulto.

La policía y las autoridades judiciales llevan adelante la investigación para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades.

