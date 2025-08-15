TEMAS DE HOY:
Piloto desaparecido Triple asesinato Secuestro en Las Palmas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Trágico! Una niña de 5 años falleció tras caer en una tolva con maíz

El hecho ocurrió en una zona rural de Córdoba, Argentina. La menor fue trasladada a un hospital, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades investigan si estaba sola en el momento del accidente.

Silvia Sanchez

15/08/2025 17:05

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

Una niña de cinco años falleció en Córdoba, Argentina, tras caer accidentalmente dentro de una tolva de maíz en una zona rural.

Según informó la Policía de Córdoba, la menor sufrió heridas de extrema gravedad. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro médico, llegó sin signos vitales.

El hecho ocurrió en un establecimiento agrícola, donde se utiliza este tipo de maquinaria para el almacenamiento y descarga de granos.

Se investigan las circunstancias del accidente

Hasta el momento, se desconocen las condiciones exactas en las que la niña cayó dentro de la tolva.

Fuentes locales indicaron que se busca establecer cuánto tiempo permaneció atrapada antes de ser vista por su madre, y si en ese momento estaba sola o acompañada por un adulto.

La policía y las autoridades judiciales llevan adelante la investigación para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD