Gobierno asegura que efectivos policiales sí ejercerán su derecho al voto

Después de que se registraran denuncias en redes sociales, donde se indicaba que el personal policial a nivel nacional, que estará en el cumplimiento de sus funciones, no podría emitir su voto durante las elecciones generales, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que se emitió un instructivo para garantizar que los miembros de la Verde Olivo, puedan ejercer su derecho.

“Nuestro comandante general (Augusto Russo) ha emitido un instructivo en el cual los directores, comandantes departamentales y jefes operativos deben tomar todos los recaudos para asegurar que los efectivos policiales cumplan con su derecho político. Es decir, se está cumpliendo y velando que todos los efectivos policiales en nuestro país acudan a sus distintos centros de votación”, afirmó Ríos durante una conferencia de prensa en puertas del TSE, este pasado jueves.

Para la jornada de elecciones, el plan de seguridad, contempla en acuartelamiento del 100 por ciento del personal, más de 38 mil efectivos policiales en todo el país, quienes estarán a cargo de la seguridad del proceso electoral en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante la jornada electoral, el plan de seguridad contempla un despliegue histórico de 25.044 efectivos destinados exclusivamente a tareas electorales, mientras que el resto cumplirá funciones en otras dependencias y tareas rutinarias.

