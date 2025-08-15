Lisperguer se acogió al silencio y Fiscalía amplía investigación por otros dos delitos

El exministro de Agua y Medio Ambiente, Alan Lisperguer, que fue aprehendido en Cochabamba y trasladado a La Paz por el presunto delito de Enriquecimiento Ilícito, se acogió a su derecho al silencio durante su declaración informativa.

Desde el Ministerio Público, se informó que se amplió el proceso de investigación en contra de la exautoridad por dos delitos más, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, además, en la audiencia de medidas cautelares, solicitarán su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

El fiscal anticorrupción Miguel Cardozo confirmó que la medida se sustenta en nuevos elementos incorporados al cuaderno de investigaciones, además de documentación que indica un presunto daño económico al Estado.

“El Ministerio Público ya ha emitido una resolución de imputación formal en la que se ha solicitado la detención preventiva. Se ha ampliado la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, con base en nuevos elementos objetivos”, explicó Cardozo.

Ahora, Lisperguer aguarda en instalaciones policiales su audiencia, donde se definirá su futuro legal, recordemos que, al inicio del proceso, era investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.

