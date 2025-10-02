Liberan al menor acusado del feminicidio de una brasileña en Santa Cruz

La justicia otorgó medidas sustitutivas a favor de J.D.R.F., adolescente de 16 años investigado por el presunto feminicidio de la ciudadana brasileña Jenifer Socorro de Almeida da Silva, de 37 años, hallada sin vida el pasado 2 de abril en su domicilio, zona norte de Santa Cruz.

Según el informe forense, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación. Las autoridades indicaron que la víctima había mantenido una relación sexual con el menor antes de su fallecimiento.

El acusado, que permanecía recluido preventivamente en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), quedó en libertad bajo medidas cautelares impuestas por la jueza de la Niñez y Adolescencia. Entre ellas, se encuentra la prohibición de salir del departamento donde reside y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

El juicio contra J.D.R.F. iniciará en noviembre, fecha en la que se definirá su situación legal.

Mira la programación en Red Uno Play