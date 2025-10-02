Liberan al menor acusado del feminicidio de una brasileña en Santa Cruz

El acusado, que permanecía recluido preventivamente en Cenvicruz, quedó en libertad bajo medidas cautelares impuestas por la jueza de la Niñez y Adolescencia.
02/10/2025 12:57
Escuchar esta nota
La justicia otorgó medidas sustitutivas a favor de J.D.R.F., adolescente de 16 años investigado por el presunto feminicidio de la ciudadana brasileña Jenifer Socorro de Almeida da Silva, de 37 años, hallada sin vida el pasado 2 de abril en su domicilio, zona norte de Santa Cruz.
Según el informe forense, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación. Las autoridades indicaron que la víctima había mantenido una relación sexual con el menor antes de su fallecimiento.
El juicio contra J.D.R.F. iniciará en noviembre, fecha en la que se definirá su situación legal.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55