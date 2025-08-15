¿Hasta qué día y hora podrán abrir los mercados por las elecciones?

A pocas horas de que Bolivia pueda vivir el proceso de Elecciones Generales, ya se encuentra en vigencia el Auto de Buen Gobierno emitido por cada uno de los gobiernos departamentales del país, normativa que ya entró en vigencia desde las cero horas de este viernes 15 de agosto.

Durante la jornada de este domingo 17 de agosto, todos los centros de abasto y de concentración de gente deberán permanecer cerrados, según lo dispone la normativa, y debido a este tema, muchas personas se abastecen de algunos productos para pasar una jornada en familia.

Centros de abastecimiento

De acuerdo al Auto de Buen Gobierno de cada departamento, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 del día de las elecciones generales 2025, queda prohibida la apertura de locales comerciales, restaurantes, patios de comida, supermercados y mercados; además de realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo, tampoco del traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte, forman parte de las prohibiciones.

También está prohibido el portar armas de fuego, punzo cortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas.

De igual forma, está prohibida la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban su autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales. Los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que estén realizando tareas de seguridad y cadena de custodia.

Los vuelos nacionales y los viajes interdepartamentales, interprovinciales e intermunicipales por cualquier medio de transporte, excepto los que realicen los funcionarios del Órgano Electoral o Fuerzas de Seguridad en cumplimiento de sus funciones.

Los vuelos internacionales en tránsito o los vuelos internacionales que se originen, arriben o tengan por destino Bolivia, quedan exentos de la prohibición señalada. Para el traslado de pasajeros, personal operativo u otros, las líneas aéreas o los interesados tramitarán el permiso respectivo ante el Tribunal Electoral Departamental con la debida anticipación, conforme la normativa legal vigente.

Además, desde las 00:00 horas del día viernes 15 de agosto de 2025 y hasta las 12:00 horas del 18 de agosto de 2025, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles o restaurantes.

