Encuentro por la Nueva Relación con el Estado: Plantean reforma parcial a la CPE para profundizar autonomías

02/10/2025 11:53
En el marco del Encuentro por la Nueva Relación con el Estado, Autonomía Plena, organizado por el Comité pro Santa Cruz, legisladores electos por el departamento cruceño recibieron la presentación del proyecto que busca devolver y profundizar las autonomías departamentales, bajo un plan estructurado en dos fases. La propuesta fue presentada por el asesor Delmar Méndez Aponte, quien destacó que el objetivo central es liberar a Santa Cruz del centralismo que limita sus competencias desde 2009.
“El federalismo posiblemente sea el destino y mientras dure el viaje, hagamos autonomías”, señaló Méndez al exponer que el camino autonómico debe retomarse con decisión política y respaldo legislativo.
En su presentación explicó las dos fases:
Primera fase: Liberar las autonomías secuestradas en 2009
Segunda fase: Profundizar las autonomías liberadas
En palabras de Méndez, “la lucha autonómica fue criminalizada" y quienes la defendieron, sufrieron de persecución.
Recordó también que, recientemente, en 2023, durante el paro de 36 días por el Censo de Población y Vivienda, un cabildo definió la necesidad de revisar la relación con el Estado, dando pie a nuevas discusiones que hoy retoman fuerza en torno a la autonomía plena.
Camino a futuro
La propuesta presentada busca abrir un nuevo capítulo en la historia política de Santa Cruz y del país. La visión de los impulsores es avanzar hacia un modelo descentralizado que garantice mayor capacidad de decisión, autogestión y desarrollo productivo en los departamentos.
El debate ahora se traslada a la Asamblea Legislativa, donde los parlamentarios electos deberán asumir el desafío de abrir los “candados” normativos y acompañar las reformas necesarias para que las autonomías vuelvan a ser ejercidas en su máxima expresión.
