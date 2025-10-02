TEMAS DE HOY:
Economía

INE: Bolivia registra inflación acumulada de 18,33% hasta septiembre de 2025

Hans Franco

02/10/2025 12:38

La Paz

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este jueves que la inflación acumulada en Bolivia alcanzó el 18,33% entre enero y septiembre de 2025.

En conferencia de prensa, el director del INE, Humberto Arandia, detalló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 0.2%, lo que refleja una desaceleración respecto a meses anteriores.

“Por tercer mes consecutivo la inflación baja y al mes de septiembre ha llegado tan solo 0.2% (…) haciendo que la inflación cumulada llegue a 18,33%”, informó Arandia en conferencia de prensa. 

Comportamiento de Precios al Consumidor, según Bienes y Servicios

Los productos con mayor incidencia positiva fueron; carne de res sin hueso, tomate, almuerzo, carne de res con hueso, zanahoria y plato extra/especial. Por el contrario, los bienes con mayor incidencia negativa fueron: cebolla, arveja verde, haba verde, televisor, papa y huevos.

Comportamiento de Precios al Consumidor, según divisiones de Bienes y Servicios

El incremento de 0,20% del IPC registrado en septiembre 2025 se explica, principalmente, por la variación positiva de los precios en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco; vivienda y servicios básicos; alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; salud; educación; alimentos y bebidas no alcohólicas y prendas de vestir y calzados.

Comportamiento de Precios al Consumidor, según regiones

La variación positiva de 0,20%, registrada en septiembre 2025, se explica por el incremento de precios reportado en las ciudades capitales y conurbaciones: Trinidad 1,05%; Potosí 0,73%; Oruro 0,55%; Sucre 0,49%; Conurbación Santa Cruz 0,30%; Cobija 0,27%; Tarija 0,21% y Conurbación La Paz 0,07%. 

Mire el cuadro de datos del IPC: 

