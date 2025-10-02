“Es una injusticia”: Boris Céspedes apelará suspensión de dos años por dopaje

Boris Céspedes, de 30 años, fue notificado el 17 de septiembre por la Comisión Disciplinaria de la FIFA sobre su suspensión de dos años después de que una prueba antidopaje realizada tras un partido de Eliminatorias con Bolivia diera positiva para acetazolamida, un diurético y agente enmascarador. El centrocampista había suspendido voluntariamente su actividad tras recibir los resultados de la muestra B.

En diálogo con el diario Suizo Le Matin, el jugador explicó:

“Me impactó esta decisión. Sé la verdad, sé que es una injusticia. Soy consciente de que las reglas del deporte exigen que los jugadores controlen lo que ingieren. Pero yo formaba parte de la selección nacional, en una burbuja, enfermo como un perro, y un médico autorizado por la federación boliviana me recetó medicamentos”.

Céspedes detalló que durante su concentración en El Alto, a más de 4.150 metros de altitud, sufrió náuseas y vómitos, síntomas del mal de altura que le impidieron jugar contra Uruguay y lo llevaron a ser seleccionado para el control antidopaje.

Sobre la reacción de la federación boliviana, señaló:

“En Bolivia, hay un código de silencio. Los médicos, que también pueden ser sancionados, y la federación se están protegiendo. Estoy decepcionado con la federación. Fui a Bolivia a representar a mi país, como parte de mi trabajo. Y ni siquiera intentan ayudarme...”.

Pese a que la Comisión Disciplinaria reconoció que no hubo intención de doparse, la falta de pruebas presentadas por el personal médico de la federación impidió reducir la sanción. Esto significa que, de confirmarse, Céspedes no podría jugar hasta el 14 de mayo de 2027, cuando tendría 32 años.

El jugador anunció que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS):

“Apelaremos. Es una injusticia total”, aseguró, mientras su futuro profesional queda en suspenso y los posibles fichajes veraniegos quedaron cancelados.

